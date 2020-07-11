В России выявлено 6 611 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву приходится 678 выявленных случаев, на Санкт-Петербург – 296, на Свердловскую область – 280, Ханты-Мансийский АО – 268, на Алтайский край – 228, на Нижегородскую область – 223, на Иркутскую область – 206, на Ямало-Ненецкий АО – 195, на Московскую область – 188, Мурманскую область – 181.

В Краснодарском крае зафиксировали 134 случая COVID-19, в Челябинской области – 129, в Воронежской области – 123, в Архангельской области – 114, в Новосибирской области – 110, в Ульяновской области – 108, в Хабаровском крае – 103, в Оренбургской области – 98, в Ростовской области – 95, в Омской области – 94, в Волгоградской области – 92, в Саратовской области – 91, в Самарской области – 83, в Тюменской области – 82.

На Ставропольский край пришлось 79 новых случаев, на Кемеровскую области – 74, на Республику Коми – 72, на Томскую область – 69, на Сахалинскую область – 67, на Ивановскую область и Краснодарский край – по 65, на Тульскую и Курганскую области – по 63, на Пермский край – 60, На Кировскую область – 58, на Чувашию – 57, на Приморский край – 51, на Калужскую область – 50, на Башкортостан, Удмуртию и Хакасию – по 49, на Дагестан – 48, на Республику Саха (Якутия), Ленинградскую и Белгородскую области – по 47.

В Брянской области зарегистрировали 46 случаев коронавируса, во Владимирской области – 45, в Орловской области – 44, в Кабардино-Балкарии, Бурятии и Республике Алтай – по 43, в Смоленской и Тамбовской областях – по 42, в Новгородской области – 41, в Республике Тыва, Забайкальском крае, Курской и Ярославской областях – по 40, в Вологодской и Амурской областях – по 38, в Мордовии – 37, в Камчатском каре, Рязанской и Пензенской областях – по 36.

На Татарстан пришлось 35 случаев, на Республику Калмыкия – 34, на Липецкую область – 33, на Тверскую область – 32, на Астраханскую область – 31, на Карачаево-Черкесскую Республику – 29, на Карелию – 28, на Ингушетию и Марий Эл – по 27, на Псковскую область – по 26, на Адыгею – 19, на Крым – 16, на Северную Осетию – 15, на Калининградскую область – 14, на Магаданскую область – 13, на Костромскую область – 11, на Севастополь – 9, на Чечню и Еврейскую АО – по 7.

Всего в России выявили 720 547 случай коронавируса. За сутки умерли 188 человек, за весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 378 человек, за все время – 497 446 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 5 тысяч организаций столицы намерено протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу. Само исследование проводится за счет города, а сбор крови обязаны организовать работодатели. Договор на данный момент заключен более чем с 600 компаниями.

