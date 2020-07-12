ВОЗ сообщила о новом рекорде по приросту числа заразившихся коронавирусом

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Рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в мире за последние за сутки, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Скончались 5 285 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в мире зафиксировано 12 552 765 случаев заболевания и 561 617 летальных исходов.

Предыдущий рекорд пришелся 10 июля. Тогда за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

В России COVID-19 диагностировали у 727 162 человек, 11 335 скончались. За сутки подтверждено 6 615 случаев заболевания, из них 22,5% не имели клинических проявлений.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович обратила внимание, что организация почти ежедневно фиксирует рекордные уровни новых случаев COVID-19 в мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пик пандемии еще не достигнут.

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. По его словам, если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.