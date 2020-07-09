В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Фото: ТАСС/DIVYAKANT SOLANKI/EPA
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что организация почти ежедневно фиксирует рекордные уровни новых случаев COVID-19 в мире. Об этом сообщает ТАСС.
"На глобальном уровне пандемия усиливается. В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев", – заявила Вуйнович.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут. Он отметил, что за последние выходные в мире зафиксировано 400 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
4 июля в США зафиксировано около 57,5 тысячи новых случаев COVID-19. Таким образом, был обновлен рекорд зафиксированных за 24 часа заболевших COVID-19 в стране. До этого наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за сутки был показатель 55 220 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса.
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