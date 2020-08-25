Россияне начали получать кешбэк за туры по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Россияне начали получать кешбэк в рамках программы возврата части средств за туры по РФ, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей. Туристам, в соответствии с условиями программы, платежной системой "МИР" начисляется кешбэк", – цитирует ее ТАСС.
По словам Догузовой, к утру 25 августа туров и размещений в отелях куплено более чем на полмиллиарда рублей.
Программа действует с 21 августа и длится неделю. Участники могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей – до 20 процентов от стоимости поездки по России. Продолжительность путешествия или проживания в гостинице должна составлять не менее четырех дней при стоимости от 25 тысяч рублей. Оплачивать тур необходимо картой "МИР".
Предложение актуально для всех регионов РФ, но по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком доступны с 1 октября и до конца 2020 года. К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц.
Глава Ростуризма сообщила, что программа охватит порядка 2 миллионов путешествий по России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что кешбэк смогут получить около 3 миллионов человек. Он распорядился выделить на инициативу 15 миллиардов рублей.
На сайте мирпутешествий.рф можно найти контактные номера и всю необходимую информацию о проекте. Ростуризм и платежная система "Мир" запустили горячую линию.
Догузова допустила, что программу будут реализовывать и в дальнейшем. Глава ведомства обратила внимание, что благодаря этому можно поддержать региональные экономики, в частности, рабочими местами.
Продажи туров с кешбэком стартовали в России
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