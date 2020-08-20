В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу кешбэка за туры по России могут провести повторно. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова телеканалу "Россия 24".

"Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться", – поделилась Догузова. По словам главы ведомства, благодаря данной программе станет возможным поддержать региональные экономики.

"Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства", – обращает внимание Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что программа кешбэка является уникальной и необходимой.

В этой программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком станут доступны с 1 октября и до конца года. Для получения кешбэка длительность тура должна быть не меньше четырех ночей, стоимость – от 25 тысяч рублей, путевка должна быть оплачена картой "Мир".

В результате туристы получат кешбэк на туры по России в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч – от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч – за поездку дороже 75 тысяч рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что в программу войдут около 2 миллионов путешествий по России.