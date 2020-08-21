Что нужно знать о кешбэке за путешествия по России

В ночь на 21 августа стартует программа кешбэка за туры по России, которая продлится ровно неделю до полуночи 28 августа. Вернуть можно будет от 5 000 до 15 000 рублей, потраченных на путешествие по РФ. Для этого нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать подходящий тур и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней довольно внушительный процент этой суммы обещают вернуть на карту. Обозреватель Екатерина Васильева разобралась, так ли все ладно с этой программой и о каких нюансах нужно знать, чтобы в ней поучаствовать.

За какие туры вернут деньги?



Туристический кешбэк за поездки по России будут выдавать до 20 декабря – именно до этой даты нужно будет съездить в тур, чтобы получить за него компенсацию. По условиям программы это должен быть либо полноценный тур, включающий проживание и перевозку любым видом транспорта, либо же только проживание в отеле, который участвует в программе. Также под условия акции попадают круизы.

Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 000 рублей. За тур стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей вернут фиксированную сумму в размере 5 000 рублей. За тур в ценовом диапазоне 50 000–75 000 рублей компенсация составит 10 000 рублей, а за тур дороже 75 000 рублей – 15 000 рублей. Это максимум: даже если вы покупаете два тура за 50 000 рублей, кешбэк составит не два раза по 10 000, а 15 000 рублей единоразово.

Оплатить покупку нужно картой "Мир" любого банка, предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют только туры, оплаченные онлайн, за оплату наличными или через банковский терминал в офисе туроператора или в гостинице кешбэк не полагается. Еще одно важное условие: оплата должна быть произведена единым платежом без рассрочек.





И самое главное: куда можно поехать? Всего есть два списка регионов РФ, которые участвуют в программе. Поездки в регионы первого списка стартуют в августе, второго – 1 октября. Любопытно, что самые популярные среди туристов регионы, оказались именно во втором перечне. Только с октября по программе можно поехать в Крым и Севастополь, на Алтай, в Краснодарский край, а также Московскую и Ленинградскую области. Москва и Санкт-Петербург вошли в этот список с особым условием: не более двух ночей в городе и не менее трех в любом другом регионе из списка.

Какие есть альтернативы?



Кешбэк за туристические услуги – не новинка на рынке. Практически каждый банк выпускает специальные карты для путешественников с повышенным кешбэком на бронирование отелей, покупку авиабилетов и прочие актуальные для туристов услуги.

Конечно, царские 20%, как по условиям проекта "Ростуризма", никто не предлагает. Максимум, на что готовы банки, – это вернуть до 15% милями при покупке у партнеров, а живыми деньгами – обычно не более 7%. Многие предлагают кешбэк милями за каждый потраченный рубль, он обычно небольшой (до 3%), но зато стабильный: тратишь на что угодно, а мили капают.

Партнерами обычно выступают сервисы онлайн-бронирований отелей, авиабилетов, авто и готовых туров. Заработанные мили можно потратить у них же на следующие путешествия или, если условия банка позволяют, конвертировать в живые деньги.

В общем кешбэк существенно меньше, но зато и условие только одно: чем больше тратишь, тем больше получишь.

Перспективы



Программа призвана поддержать российский туризм и продлить туристический сезон. Теоретически идея вполне жизнеспособная, особенно если не будет новой волны пандемии и не откроют границы, которые неизбежно уведут часть туристов. Многие страны вполне успешно практикуют поддержку внутреннего туризма.



Например, Франция предлагает своим гражданам туристические чеки суммой до 250 евро на семью, которые можно потратить на путешествия по стране. Почему же у нас может не получиться?





Некоторых российских туристов смущает большое количество ограничений. Например, карта "Мир" не самая ходовая в нашей стране, и у туроператоров есть сомнения, что люди будут готовы оформлять новую банковскую карту специально для участия в программе лояльности. Основной аудиторией, вероятно, будут бюджетники, которые уже получают зарплату на эту карту, а также сотрудники силовых структур, которые привыкли путешествовать по России и не откажутся от дополнительного бонуса.



Другие существенные ограничения – в программе не участвуют сервисы онлайн-бронирования, которые многим туристам заменили услуги туроператоров, а также под нее не попадают короткие поездки на выходные. Впрочем, многое объяснимо: скорость запуска программы лояльности сейчас важнее, чем тщательное продумывание нюансов. Пока закрыты границы, туристам особенно некуда ездить, кроме как по России, и это отличный момент, чтобы поддержать внутренний туризм. Проект запускался довольно стремительно, так что сегодня его можно считать вложением в перспективу.

Уже через несколько недель будет видно, пользуется ли он популярностью у туристов, какие ограничения можно ослабить и каким образом этот проект развить. Границы рано или поздно откроются, и в этих условиях удержать туриста в России будет уже сложнее.