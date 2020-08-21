Что нужно знать о кешбэке за путешествия по России

В ночь на 21 августа стартует программа кешбэка за туры по России, которая продлится ровно неделю до полуночи 28 августа. Вернуть можно будет от 5 000 до 15 000 рублей, потраченных на путешествие по РФ. Для этого нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать подходящий тур и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней довольно внушительный процент этой суммы обещают вернуть на карту. Обозреватель Екатерина Васильева разобралась, так ли все ладно с этой программой и о каких нюансах нужно знать, чтобы в ней поучаствовать.
За какие туры вернут деньги?
Туристический кешбэк за поездки по России будут выдавать до 20 декабря – именно до этой даты нужно будет съездить в тур, чтобы получить за него компенсацию. По условиям программы это должен быть либо полноценный тур, включающий проживание и перевозку любым видом транспорта, либо же только проживание в отеле, который участвует в программе. Также под условия акции попадают круизы.
Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 000 рублей. За тур стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей вернут фиксированную сумму в размере 5 000 рублей. За тур в ценовом диапазоне 50 000–75 000 рублей компенсация составит 10 000 рублей, а за тур дороже 75 000 рублей – 15 000 рублей. Это максимум: даже если вы покупаете два тура за 50 000 рублей, кешбэк составит не два раза по 10 000, а 15 000 рублей единоразово.
Оплатить покупку нужно картой "Мир" любого банка, предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют только туры, оплаченные онлайн, за оплату наличными или через банковский терминал в офисе туроператора или в гостинице кешбэк не полагается. Еще одно важное условие: оплата должна быть произведена единым платежом без рассрочек.
И самое главное: куда можно поехать? Всего есть два списка регионов РФ, которые участвуют в программе. Поездки в регионы первого списка стартуют в августе, второго – 1 октября. Любопытно, что самые популярные среди туристов регионы, оказались именно во втором перечне. Только с октября по программе можно поехать в Крым и Севастополь, на Алтай, в Краснодарский край, а также Московскую и Ленинградскую области. Москва и Санкт-Петербург вошли в этот список с особым условием: не более двух ночей в городе и не менее трех в любом другом регионе из списка.
Какие есть альтернативы?
Кешбэк за туристические услуги – не новинка на рынке. Практически каждый банк выпускает специальные карты для путешественников с повышенным кешбэком на бронирование отелей, покупку авиабилетов и прочие актуальные для туристов услуги.
Конечно, царские 20%, как по условиям проекта "Ростуризма", никто не предлагает. Максимум, на что готовы банки, – это вернуть до 15% милями при покупке у партнеров, а живыми деньгами – обычно не более 7%. Многие предлагают кешбэк милями за каждый потраченный рубль, он обычно небольшой (до 3%), но зато стабильный: тратишь на что угодно, а мили капают.
Партнерами обычно выступают сервисы онлайн-бронирований отелей, авиабилетов, авто и готовых туров. Заработанные мили можно потратить у них же на следующие путешествия или, если условия банка позволяют, конвертировать в живые деньги.
В общем кешбэк существенно меньше, но зато и условие только одно: чем больше тратишь, тем больше получишь.
Перспективы
Программа призвана поддержать российский туризм и продлить туристический сезон. Теоретически идея вполне жизнеспособная, особенно если не будет новой волны пандемии и не откроют границы, которые неизбежно уведут часть туристов. Многие страны вполне успешно практикуют поддержку внутреннего туризма.
Некоторых российских туристов смущает большое количество ограничений. Например, карта "Мир" не самая ходовая в нашей стране, и у туроператоров есть сомнения, что люди будут готовы оформлять новую банковскую карту специально для участия в программе лояльности. Основной аудиторией, вероятно, будут бюджетники, которые уже получают зарплату на эту карту, а также сотрудники силовых структур, которые привыкли путешествовать по России и не откажутся от дополнительного бонуса.
Другие существенные ограничения – в программе не участвуют сервисы онлайн-бронирования, которые многим туристам заменили услуги туроператоров, а также под нее не попадают короткие поездки на выходные. Впрочем, многое объяснимо: скорость запуска программы лояльности сейчас важнее, чем тщательное продумывание нюансов. Пока закрыты границы, туристам особенно некуда ездить, кроме как по России, и это отличный момент, чтобы поддержать внутренний туризм. Проект запускался довольно стремительно, так что сегодня его можно считать вложением в перспективу.
Уже через несколько недель будет видно, пользуется ли он популярностью у туристов, какие ограничения можно ослабить и каким образом этот проект развить. Границы рано или поздно откроются, и в этих условиях удержать туриста в России будет уже сложнее.