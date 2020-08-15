Рай в шалаше: почему отдых с палатками снова популярен

Пандемия многим из нас порушила планы на путешествия. Сколько еще будут закрыты границы – неизвестно, а усталости со всеми этими ковидными тревогами накопилось на год вперед. Поэтому туристы, привыкшие к пляжам Средиземноморья, теперь едут отдыхать на природу с палатками. Трекинг в Красной Поляне, кемпинги на Алтае и глэмпинги под Калининградом – все это стало востребованной альтернативой переполненным и резко подорожавшим пляжам Ялты и Сочи. Как так вышло и что стоит знать тем, кто собрался в первый в жизни поход, – рассказывает обозреватель Екатерина Васильева.

Тренд на палаточную романтику начал набирать обороты еще в доковидные времена. По статистике "Яндекса", летом 2018 года пользователи искали "кемпинг" и "отдых с палаткой" примерно 300 тысяч раз, через год эта цифра была в 7 раз больше, а летом 2020-го выросла еще втрое.

Первая причина, она же самая очевидная: путешествовать с палаткой – бюджетно. Затраты на экипировку и снаряжение несоразмерны с поездкой на какое-нибудь европейское море. Вторая причина – мода на ЗОЖ и все экологичное. Сегодня в походы едут и директора предприятий, и йога-инструкторы, и журналисты, и айтишники, и школьные учителя. Люди, привыкшие к комфортабельным отелям, с удовольствием живут в лесу без электричества и горячей воды, наслаждаются единением с природой.

Дело в том, что меняется и сама специфика путешествий с палатками: сегодня они намного комфортнее и приятнее, чем даже десять лет назад. Доступна удобная одежда и обувь, функциональное снаряжение, качественные спальники и палатки, которые не протекают и отлично защищают от дождя и ветра. Появляются групповые туры с инструкторами, которые помогут подготовиться к путешествию и будут сопровождать в процессе. Для особо притязательных уже появились глэмпинги – кемпинги класса люкс.

Какие бывают туры?



Самый бюджетный вариант – дикарями. Условия там самые спартанские и зависят только от уровня подготовки компании. Кстати, компания здесь – это ключевое. Очень важно, чтобы было хотя бы несколько опытных походников, которые грамотно выберут место, позаботятся об общелагерном снаряжении и смогут рассчитать количество продуктов на душу населения.

Мой первый поход в Карелию был именно таким. Когда друзья во время одной из карантинных "зум-вечеринок" предложили поехать на Ладогу, я долго не думала. Они показали прошлогодние фотографии с берегов Ладожского озера с шикарными оранжевыми закатами, и было очевидно, что ребятам было очень весело.

Только ближе к делу пришло понимание, что четыре дня придется обходиться без туалета, душа и мобильной связи. Иногда накатывала легкая паника, но режим "Ура, приключения!" уже запустился. Отказываться было поздно и не очень хотелось.

В итоге эта поездка стала одним из самых крутых путешествий за последний год. Да, душа с горячей водой там не было, и мыться в холодном озере – тоже тот еще аттракцион, но все оказалось не так страшно. Если помыться за 40 секунд, холода почти не чувствуешь, а особенно нежным опытные походники советуют влажные салфетки для младенцев. В походных условиях они вполне себе могут заменить душ.

Из-за отсутствия мобильной связи я нервничала только в первый вечер. На второй день это было уже даже приятно, диджитал-детокс отлично проветривает голову, и я точно планирую практиковать его и в будущем. Как выясняется, если отключиться от окружающего мира на несколько дней, в нем с большой долей вероятности ничего не загорится и не обрушится.

И ключевое: главное в таких походах – это компания. Даже в относительно большом лагере (в нашем было 10 человек) почти невозможно надолго уединиться и не общаться с другими людьми. Если компания не особенно дружная и приятная, получить удовольствие от такого кемпинга получится вряд ли.

Для неопытных туристов есть множество вариантов групповых походов. Сегодня организованные кемпинги есть в Карелии, на Алтае, в Черном и Азовском морях, в Подмосковье и других регионах. Условия разные, цены тоже, обычно туристам предлагается заплатить за место для палатки, пользование общим снаряжением (кухней, тентом, посудой для готовки и прочим), во многих есть биотуалеты и душ, кое-где – электричество. Цены начинаются от 150 рублей с человека, аренда палатки – от 200 рублей в сутки, пользование электричеством – от 100 рублей в сутки (в некоторых кемпингах – бесплатно), парковочное место и другие дополнительные услуги.

Есть туры, в которые попадают только по знакомству или по рекомендации кого-то, кто уже был в походе с этой компанией. Там трепетно относятся к приятной атмосфере внутри коллектива и почти не бывает случайных людей.

Для тех, кто не готов отказываться от бытового комфорта, есть глэмпинги ("гламурные" кемпинги). В Европе глэмпинги популярны уже давно – в Пиренеях, Французских и Швейцарских Альпах, в снегах Лапландии и прочих красивых местах. До России этот тренд докатился недавно, но уже процветает и нашел своих фанатов. Это тоже палаточный отдых, но со всеми удобствами: нормальная кровать с постельным бельем, душ с горячей водой, кухня, Wi-Fi, питание от шеф-повара и природные красоты. Глэмпинги есть уже по всей России: на Алтае, в Карелии, на Эльбрусе и на берегах Волги (например, в Калязине), цены – от 2 000 до 12 000 рублей в сутки, но по факту верхнего предела нет.

Самый писк моды сегодня – палатки с прозрачными стенками, которые создают иллюзию открытого пространства: тепло, мухи не кусают, но спишь как будто под открытым небом.

Куда поехать?



Карелия прекрасна практически вся, но обычно туристы выбирают берег Ладожского озера или парк "Рускеала". На Ладоге особенно хорошо летом, когда можно позагорать на песчаном пляже и искупаться, а "Рускеала" – в принципе одно из самых красивых мест в стране. Там много рек и водопадов, мраморный карьер, который превратился в озеро с абсолютно прозрачной водой. В этих местах есть как оборудованные кемпинги, так и дикие места, куда можно приехать с палаткой. Будьте готовы к тому, что погода здесь меняется несколько раз в день, а прогноз редко бывает точным.

Озеро Байкал в дополнительной рекламе не нуждается. Кемпинги обычно кучкуются на южной стороне, любители отдыха дикарями едут на остров Ольхон. Впрочем, и на Ольхоне есть немножко цивилизации: у Сарайского пляжа оборудовали организованные кемпинги и мобильные бани.

Горный Алтай уже успел заработать репутацию главного российского экокурорта. Здесь много экомаршрутов, есть как комфортабельные отели, так и кемпинги. Практически в любой части региона можно найти жилье на свой вкус и бюджет. За горными видами едут в окрестности горы Белухи (при желании можно на нее взобраться, но нужна хорошая физическая подготовка, а на лошади можно и самым неспортивным), за марсианскими пейзажами – на плато Укок (нужно будет получить допуск в пограничную зону, это можно сделать в селе Кош-Агач по пути), а за уединенным отдыхом – к Мультинским озерам, которые считаются здесь местом силы.

Куршская коса – еще одно популярное место для кемпингов. Здесь есть как шикарные, так и недорогие варианты. Впрочем, природные красоты для всех одинаково живописны. На въезде придется заплатить экосбор, так как это территория заповедника.

Кольский полуостров – вариант не для слабаков. Со своей палаткой любоваться суровыми северными пейзажами (и северным сиянием, если повезет) стоит только опытным туристам, а для всех остальных есть кемпинги. Та же история с Магаданской областью: Охотское море прекрасно в своей суровости, а в верховьях Колымы есть озеро Джека Лондона, окруженное горами.

Как подготовиться, если это мой первый поход?

Для начала не ходить сразу в долгие экспедиции. Сперва нужно убедиться, что такое развлечение вам в принципе подходит: выехать куда-то на выходные и попробовать жить без туалета, горячей воды и связи с внешним миром. Если предстоит пеший поход, не помешает оценить свои физические возможности: взять рюкзак с гантелей внутри и погулять с ним по городу, желательно не только по ровным дорогам.

Хорошая компания – залог успешного похода. Даже если это друзья-закадыки, нужно обсудить с ними правила общежития, а с новой компанией – познакомиться заранее и тоже обсудить. Быть постоянно в контакте с людьми – штука непростая даже для экстравертов. Периодически кто-то будет не в настроении, и это нормально. "Все окей, я не обиделся, просто устал, поэтому буду три часа сидеть один и смотреть на озеро" – в порядке вещей. Договориться о личном пространстве не менее важно, чем об очередности мытья посуды.

Проверьте здоровье, особенно если поход предстоит долгий. Разболевшийся зуб испортит всю малину не только вам, но и всей команде.

Непромокаемая обувь – маст-хэв. Если планируется поход, нужны именно трекинговые ботинки. Кроссовки не лучший вариант, особенно если гулять придется по горам. На обуви и хорошей мембранной куртке лучше не экономить, а вот палатку, спальник и рюкзак для первого раза лучше арендовать. Собственное снаряжение купите, когда втянетесь. А втянетесь вы почти наверняка!