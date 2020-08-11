В АТОР рассказали о самых популярных направлениях внутреннего туризма

Фото: ТАСС/Денис Абрамов
В России составили рейтинг самых популярных направлений для внутреннего туризма, сообщает "Газета.ру". По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского, за исключением Черноморского побережья список возглавили Кавказские Минеральные Воды.
В число наиболее востребованных направлений также попали Калининградская область, Хакасия и побережье Балтики. Кроме того, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил в этом сезоне стопроцентную заполненность туристами Алтая и Байкала.
"Рост популярности был взрывообразный, так как сезон короткий в этом году", – отметил он.
Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 августа стартует программа с кешбэком за туристические поездки по России. Она будет продолжаться до полуночи 28 августа. К программе присоединились более 700 туроператоров и свыше 3 тысяч гостиниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: