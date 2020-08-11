В АТОР рассказали о самых популярных направлениях внутреннего туризма

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

В России составили рейтинг самых популярных направлений для внутреннего туризма, сообщает "Газета.ру". По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского, за исключением Черноморского побережья список возглавили Кавказские Минеральные Воды.

В число наиболее востребованных направлений также попали Калининградская область, Хакасия и побережье Балтики. Кроме того, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил в этом сезоне стопроцентную заполненность туристами Алтая и Байкала.

"Рост популярности был взрывообразный, так как сезон короткий в этом году", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 августа стартует программа с кешбэком за туристические поездки по России. Она будет продолжаться до полуночи 28 августа. К программе присоединились более 700 туроператоров и свыше 3 тысяч гостиниц.