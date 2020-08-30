Синоптики рассказали о погоде на курортах Черного моря осенью

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступление осени не повлияет на погоду на курортах России.

По его словам, на побережье Крыма температура воздуха составит 26-29 градусов, а температура воды – 24-25 градусов, передает ТАСС.

При этом на Черноморском побережье температура воды будет еще выше – 26 градусов, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Черного моря продлится до начала-середины октября.

Также он заметил, что аномально теплой будет первая пятидневка сентября в центре европейской части России.