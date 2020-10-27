Рестораторы выразили готовность внедрять систему QR-кодов в дневных заведениях

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичные рестораторы выразили готовность внедрять систему QR-кодов не только в ночных заведениях, но и в дневных. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ресторатор Аркадий Новиков заявил, что регистрация гостей новым способом проходит уже во всех заведениях Novikov group, которые работают после 00:00.

"Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем. Важно, чтобы наши посетители понимали, что это необходимо делать, и регистрировались. Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших", – поделился Новиков.

Владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман также заявил о необходимости внедрения системы и в дневные заведения. Он отметил положительную реакцию посетителей на использование QR-кодов. Гости, по словам ресторатора, понимают всю сложность ситуации с коронавирусом в городе.

"Я считаю, что эта мера позволяет обезопасить граждан, и думаю, что мы распространим эту систему на все наши заведения и будем договариваться с гостями, что это для их блага. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей, и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы", – высказался Перельман.

Система QR-кодов может появиться и во всех ресторанах "Уголек", Pinch и Uilliam's и "Северяне", рассказал основатель и совладелец проектов Илья Тютенков. Он отметил, что данная мера является хорошей альтернативой закрытию заведений, а также поддержал идею запуска системы в местах, которые работают днем.

"Мы начали применять QR-коды в одном из проектов и сейчас в остальных будем это делать. Чтобы эта система эффективно работала, нужно, чтобы она распространялась на все пространство. Мы готовы включить эту систему, желательно, чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно", – высказался Тютенков.

Ранее сообщалось, что на предприятиях торговли и услуг может заработать система QR-кодов. В настоящее время в Москве более 1,5 тысячи заведений уже являются участниками данного проекта.

Около 1,7 тысячи посетителей столичных ночных заведений получили уведомления о потенциальном контакте с заболевшим коронавирусом. Ежедневный показатель количества чек-инов составил от 40 до 60 тысяч на прошедшей неделе.

