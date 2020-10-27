В Москве около 1,7 тыс человек получили сообщения о контакте с больным COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Около 1,7 тысячи посетителей столичных ночных заведений получили уведомления о потенциальном контакте с заболевшим коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Он отметил, что ежедневный показатель количества чек-инов составил от 40 до 60 тысяч на прошедшей неделе.
"Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тысячи посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", – сообщил Немерюк.
Он добавил, что около 1,5 тысячи столичных заведений используют QR-коды для регистрации посетителей.
Ранее Немерюк сообщил, что данная система может быть распространена и на другие предприятия торговли и услуг. Он отметил, что сейчас ее уже применяют некоторые кафе и рестораны на добровольной основе.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
Посетители оценили новые правила посещения ночных клубов
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