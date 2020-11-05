Нет необходимости вводить спецпропуска в столице – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти столицы считают, что в городе нет необходимости вводить пропускной режим. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что снижение количества пассажиров в общественном и на личном транспорте говорит о том, что москвичи ответственно соблюдают ограничения.
Ефимов также добавил, что система здравоохранения столицы была адаптирована к условиям, которые связаны с распространением коронавируса. По его словам, она справляется с потоком пациентов.
"На сегодняшний момент мы можем себе позволить не вводить жестких ограничений, которые пришлось вводить весной текущего года, поскольку наша система здравоохранения уже адаптирована к текущей ситуации и справляется с тем потоком больных, которых на сегодняшний момент мы наблюдаем", – сказал Ефимов.
Ране Сергей Собянин рассказал, что не планируется вводить жесткие меры из-за COVID-19. "За рубежом сейчас вводятся гораздо более жесткие меры, чем у нас. Мы пока не планируем следовать их примеру", – отметил глава города.
За последние сутки в России выявили 19 404 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 5 255 новых случаев коронавируса.
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