В МГУ прокомментировали сообщения о возможном иске из-за дистанционки

12:12
Фото: Москва 24
Московский государственный университет имени Ломоносова сделал все необходимое, чтобы сохранить высокое качество образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГУ.
Ранее появилась информация о том, что некоторые студенты, обучающиеся в вузе на коммерческой основе, планируют подать коллективный иск для получения перерасчета, так как, по их мнению, из-за удаленного формата снизилось качество образования.
В вузе заявили, что с марта 2020 года университет принял все меры, которые позволяют исполнять соответствующие предписания и рекомендации, а также сохранять непрерывность образовательного процесса, обеспечивать его соответствие стандарту. Также в пресс-службе образовательного учреждения подчеркнули, что учеба в дистанционной форме осуществляется на платформе "Университет без границ".
"При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", – заключили в МГУ.
Ранее психологи рассказали, как бороться со стрессом на удаленке. Эксперты посоветовали поставить в помещении блюдо с цитрусовыми, так как их аромат и вид заряжают человека энергией.
Москва 24 рассказала об особенностях дистанционной учебы
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