Психолог рассказала, как справиться со стрессом на удаленке

Фото: depositphotos/juljawka

Некоторые ароматы помогут специалистам, работающим на удаленке, справиться со стрессом. Об этом рассказала Агентству "Москва" преподаватель МГППУ Нина Чупракова.

Она отметила, что в помещении нужно поставить блюдо с цитрусовыми, а рядом – чашку с зернами кофе. Такой натюрморт, по словам специалиста, будет создавать настроение и дарить энергию в течение дня.

"Запах будет бодрить в процессе работы и поможет снизить стресс", – добавила эксперт.

По словам Чупраковой, аромат апельсинов и мандаринов повышает настроение, а также помогает при бессоннице. Успокоительный эффект оказывает и запах различных пряностей.

"На кухне поставьте пряный горшочек со специями – это могут быть лавровый лист, гвоздика, душистый горошек", – заключила психолог.

Ранее ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане в Соединенных Штатах выяснили, как продолжительность сна влияет на здоровье и продолжительность жизни. Эксперты считают, что для долголетия оптимально спать от семи до восьми часов каждую ночь.