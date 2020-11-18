Психолог рассказала, как справиться со стрессом на удаленке

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Некоторые ароматы помогут специалистам, работающим на удаленке, справиться со стрессом. Об этом рассказала Агентству "Москва" преподаватель МГППУ Нина Чупракова.
Она отметила, что в помещении нужно поставить блюдо с цитрусовыми, а рядом – чашку с зернами кофе. Такой натюрморт, по словам специалиста, будет создавать настроение и дарить энергию в течение дня.
"Запах будет бодрить в процессе работы и поможет снизить стресс", – добавила эксперт.
По словам Чупраковой, аромат апельсинов и мандаринов повышает настроение, а также помогает при бессоннице. Успокоительный эффект оказывает и запах различных пряностей.
"На кухне поставьте пряный горшочек со специями – это могут быть лавровый лист, гвоздика, душистый горошек", – заключила психолог.
Ранее ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане в Соединенных Штатах выяснили, как продолжительность сна влияет на здоровье и продолжительность жизни. Эксперты считают, что для долголетия оптимально спать от семи до восьми часов каждую ночь.
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