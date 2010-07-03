Психолог объяснил, почему на удаленке люди стали лгать своим коллегам по работе

По данным опроса JobList.com, до 92% людей, работая в дистанционном формате, обманывают своих коллег. Причем руководители делают это чаще, чем подчиненные. Рассказываем, о чем лгут сотрудники на удаленке и почему это происходит.

Перед компьютером в трусах

Согласно опросу, работая в дистанционном формате, коллегам лгали 92% опрошенных руководителей, 90% менеджеров и 79% сотрудников младшего звена. Данные получены от американских компаний, но некоторые российские специалисты считают, что их можно применить к реалиям нашей страны. Чаще всего коллегам лгут о том, что уже приступили к работе над проектом (45%), о слишком плохой связи для видеоконференции (40%) и технических проблемах, чтобы не включать камеру (37%).

Эти цифры напрямую связаны с изменением условий работы на более комфортные, когда человек предоставлен сам себе, считает эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи Олег Барышев. "Во-первых, ты можешь ходить в той одежде, которая тебе нравится (допустим, извините, в трусах). Ты можешь необязательно уделять все время работе, а в это время заниматься какими-то другими делами", – сообщил психолог.





Олег Барышев эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи Люди оказались как бы на свободе, поэтому процент лжи и направление лжи увеличились.

По мнению эксперта, человека дисциплинирует, когда он собирается на работу и потом целый день сидит у всех на виду. Женщины ежедневно наносят макияж, мужчины бреются. Опаздывать нельзя, ведь могут поругать или оштрафовать. На удаленке этих факторов нет, человек находится совершенно в расслабленном состоянии, предоставленный сам себе.

"Человек говорит себе: "Да ладно, я успею, вечером все сделаю, а днем посвящу время себе. Этот фактор играет значительную роль для того, чтобы человек работал по своему плану и соврал руководителю", – отметил Барышев.





Олег Барышев эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи В условиях удаленки недисциплинированные становятся еще более недисциплинированными, а у дисциплинированных – очень большие соблазны.

Однако, откладывая дела на потом, сотрудник в первую очередь лжет сам себе, а не начальнику. "Человек думает, что он обманывает руководство, а на самом деле он смещает свою нагрузку на более отдаленное время. Но тем не менее лжет", – подчеркнул Барышев.

Почему начальники лгут чаще подчиненных?

Согласно данным опроса, вдали от компьютера сотрудники компаний могут проводить до 23 минут, никому не сообщая об этом. Чаще всего они отвлекаются на просмотр телевизора (55%), стирку (52%) и онлайн-шопинг (47%).

По мнению Барышева, такие показатели как раз соответствуют бытовым манерам поведения человека. А в домашних условиях от быта не оторвешься, работая на удаленке. Именно поэтому, как считает психолог, человек и отвлекается от деловых задач. "Человек находится не в рабочих условиях, не мобилизован. Вне этих условий он совершенно свободен и спокойно делает все, что он хочет", – отметил эксперт.

Барышев также объяснил, почему процент лжи среди руководителей выше, чем среди подчиненных. По его мнению, вышестоящим сотрудникам тяжелее сознаться, что они имеют различные слабости и нарушают какие-то каноны.





Олег Барышев эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи Они боятся обнажить свою обычную человеческую сущность, показать, что они такие, как и все. У руководителей больше гонора и имиджа. Признаться в том, что у них есть какие-то слабости, невозможно. Поэтому они легко идут на обман.

В то же время у руководителей больше факторов риска. Большой босс надеется на них как на организаторов и управленцев, им доверены большие объемы, финансы и задачи. В случае неудачи их могут понизить в должности, выразить недоверие. "Поэтому им приходится больше выкручиваться. Вышестоящий босс может спросить у менеджера, как дела у его подчиненных, а тот может быть не в курсе, потому что занимался своими делами", – отметил Барышев.

При этом не все ушедшие на удаленную работу радуются новому формату. По данным опроса, 70% сотрудников на дистанционке недовольны возросшей многозадачностью, 58% пожаловались на слишком большое количество видеоконференций.