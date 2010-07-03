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Общество

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Психолог объяснил, почему на удаленке люди стали лгать своим коллегам по работе

"Очень большие соблазны": психолог – о том, почему сотрудники лгут коллегам на удаленке
общество

По данным опроса JobList.com, до 92% людей, работая в дистанционном формате, обманывают своих коллег. Причем руководители делают это чаще, чем подчиненные. Рассказываем, о чем лгут сотрудники на удаленке и почему это происходит.

Перед компьютером в трусах

Фото: depositphotos/lacheev

Согласно опросу, работая в дистанционном формате, коллегам лгали 92% опрошенных руководителей, 90% менеджеров и 79% сотрудников младшего звена. Данные получены от американских компаний, но некоторые российские специалисты считают, что их можно применить к реалиям нашей страны. Чаще всего коллегам лгут о том, что уже приступили к работе над проектом (45%), о слишком плохой связи для видеоконференции (40%) и технических проблемах, чтобы не включать камеру (37%).

Эти цифры напрямую связаны с изменением условий работы на более комфортные, когда человек предоставлен сам себе, считает эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи Олег Барышев. "Во-первых, ты можешь ходить в той одежде, которая тебе нравится (допустим, извините, в трусах). Ты можешь необязательно уделять все время работе, а в это время заниматься какими-то другими делами", – сообщил психолог.

Люди оказались как бы на свободе, поэтому процент лжи и направление лжи увеличились.
Олег Барышев
эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи

По мнению эксперта, человека дисциплинирует, когда он собирается на работу и потом целый день сидит у всех на виду. Женщины ежедневно наносят макияж, мужчины бреются. Опаздывать нельзя, ведь могут поругать или оштрафовать. На удаленке этих факторов нет, человек находится совершенно в расслабленном состоянии, предоставленный сам себе.

"Человек говорит себе: "Да ладно, я успею, вечером все сделаю, а днем посвящу время себе. Этот фактор играет значительную роль для того, чтобы человек работал по своему плану и соврал руководителю", – отметил Барышев.

В условиях удаленки недисциплинированные становятся еще более недисциплинированными, а у дисциплинированных – очень большие соблазны.
Олег Барышев
эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи

Однако, откладывая дела на потом, сотрудник в первую очередь лжет сам себе, а не начальнику. "Человек думает, что он обманывает руководство, а на самом деле он смещает свою нагрузку на более отдаленное время. Но тем не менее лжет", – подчеркнул Барышев.

Почему начальники лгут чаще подчиненных?

Фото: depositphotos/Vera_Petrunina

Согласно данным опроса, вдали от компьютера сотрудники компаний могут проводить до 23 минут, никому не сообщая об этом. Чаще всего они отвлекаются на просмотр телевизора (55%), стирку (52%) и онлайн-шопинг (47%).

По мнению Барышева, такие показатели как раз соответствуют бытовым манерам поведения человека. А в домашних условиях от быта не оторвешься, работая на удаленке. Именно поэтому, как считает психолог, человек и отвлекается от деловых задач. "Человек находится не в рабочих условиях, не мобилизован. Вне этих условий он совершенно свободен и спокойно делает все, что он хочет", – отметил эксперт.

Барышев также объяснил, почему процент лжи среди руководителей выше, чем среди подчиненных. По его мнению, вышестоящим сотрудникам тяжелее сознаться, что они имеют различные слабости и нарушают какие-то каноны.

Они боятся обнажить свою обычную человеческую сущность, показать, что они такие, как и все. У руководителей больше гонора и имиджа. Признаться в том, что у них есть какие-то слабости, невозможно. Поэтому они легко идут на обман.
Олег Барышев
эксперт-психолог, президент Ассоциации профессионалов детекции лжи

В то же время у руководителей больше факторов риска. Большой босс надеется на них как на организаторов и управленцев, им доверены большие объемы, финансы и задачи. В случае неудачи их могут понизить в должности, выразить недоверие. "Поэтому им приходится больше выкручиваться. Вышестоящий босс может спросить у менеджера, как дела у его подчиненных, а тот может быть не в курсе, потому что занимался своими делами", – отметил Барышев.

При этом не все ушедшие на удаленную работу радуются новому формату. По данным опроса, 70% сотрудников на дистанционке недовольны возросшей многозадачностью, 58% пожаловались на слишком большое количество видеоконференций.

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Лоскутникова Наталья

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