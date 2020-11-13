Психолог посоветовала не увлекаться сериалами на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В период ограничений и домашнего режима из-за пандемии коронавируса лучше не увлекаться сериалами и фильмами, рассказала старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Нина Чупракова.
По ее словам, это может обернуться развитием депрессивных состояний.
"Жизнь в таком режиме и так малоподвижна, и если мы будем пытаться разнообразить ее за счет увеличения количества фильмов, то это может ухудшить самочувствие и неблагоприятным образом повлиять на психоэмоциональное и психофизическое здоровье, способствовать депрессивному состоянию", – приводит слова Чупраковой Агентство "Москва".
Она пояснила, что при вовлеченности человека в сюжет происходит нагрузка на нервную систему. Ресурсы, по ее словам, нужно восстанавливать за счет общения, сна, правильного питания, физических нагрузок. В противном случае это приведет к нервно-психическому истощению.
Она добавила, что фильмы также не рекомендуется смотреть перед началом рабочего дня или перед сном.
Психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина ранее рассказала, что во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность. Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике.
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