Психолог посоветовала не увлекаться сериалами на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период ограничений и домашнего режима из-за пандемии коронавируса лучше не увлекаться сериалами и фильмами, рассказала старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Нина Чупракова.

По ее словам, это может обернуться развитием депрессивных состояний.

"Жизнь в таком режиме и так малоподвижна, и если мы будем пытаться разнообразить ее за счет увеличения количества фильмов, то это может ухудшить самочувствие и неблагоприятным образом повлиять на психоэмоциональное и психофизическое здоровье, способствовать депрессивному состоянию", – приводит слова Чупраковой Агентство "Москва".

Она пояснила, что при вовлеченности человека в сюжет происходит нагрузка на нервную систему. Ресурсы, по ее словам, нужно восстанавливать за счет общения, сна, правильного питания, физических нагрузок. В противном случае это приведет к нервно-психическому истощению.

Она добавила, что фильмы также не рекомендуется смотреть перед началом рабочего дня или перед сном.

Психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина ранее рассказала, что во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность. Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике.

