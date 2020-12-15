Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туротрасли в зимний сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендациии для работы туристической отрасли в зимний сезон, которые позволят избежать вспышек COVID-19, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период. К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработал рекомендации для туристической отрасли", – передает его слова ТАСС.

Чернышенко также призвал всех россиян, которые собираются отмечать Новый год на отдыхе или дома, соблюдать все необходимые меры безопасности. Он подчеркнул, что только при этом условии новогодние праздники могут принести радость и удовольствие.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучил самые популярные у россиян горнолыжные курорты. Ими оказались "Роза Хутор" и "Красная Поляна". Кроме того, выяснилось, что россияне также любят проводить время зимой на курортах "Газпром", "Домбай", "Эльбрус" и "Архыз".