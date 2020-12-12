Некоторые популярные курорты планируют открыть для туристов зимой

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Россияне, которые хотят отдохнуть зимой на Бали, смогут в скором времени отправиться на курорт. Как заявили во Всемирной туристической организации ООН, к Рождеству остров может открыть границы, сообщает "Газета.ру".

При этом Бали станет не единственным направлением, куда смогут поехать соотечественники. Аналогичные планы есть и у правительства Шри-Ланки, а также Испании, Кипра. Одновременно с этим ряд стран, где тепло, уже открыли границы для граждан РФ.

Остров Бали сможет начать прием иностранных туристов уже в декабре – до католического Рождества. Информацию подтвердил директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг. Сейчас остров уже готов к приему туристов.

Кроме того, безвизовый въезд для туристов из 66 стран мира обещает возобновить Таиланд. МВД Таиланда и совет национальной безопасности уже рассматривают предложение правительства.

Помимо этого, почти договорились о приеме туристов внутри правительства Шри-Ланки. Однако еще неизвестно, для каких именно стран Шри-Ланка откроет свои границы.

Испания намерена начать принимать гостей уже зимой. Власти страны ожидают, что уже к весне иностранные путешественники смогут въезжать в государство без ограничений.

Известно, что к весне 2021 года открыть границы намерен Кипр. Туда смогут поехать туристы из РФ, Украины, Белоруссии, Израиля, а также Египта.

Ранее говорилось, что Бали откроют для туристов в ближайшие два месяца. Индонезия запретила въезд в страну иностранцев еще в конце марта.