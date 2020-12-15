Россияне рассказали, как проведут новогодние праздники

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Сервис "Яндекс.Путешествия" провел опрос о планах граждан России на новогодние праздники. По данным платформы, порядка 85% опрошенных заявили, что останутся дома.
Чаще всего те, кто так ответил, ссылаются на недостаток средств (34%) и привычку не уезжать из дома в новогодние каникулы (29%). Часть опрошенных остерегаются заражения коронавирусом или ограничительных мер из-за распространения инфекции.
Аналитики также оценили предпочтения тех, кто поездки на Новый год все же планирует. Среди российских направлений наибольшей популярностью пользуются Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных поездок, то россияне берут путевки в Турцию, Абхазию и ОАЭ.
Эксперты отметили, что Санкт-Петербург попал в топ популярных направлений до того, как стало известно о введении ограничений из-за коронавируса. Реальный спрос на поездки может быть ниже.
Ранее сообщалось, что ряд популярных у россиян курортов планируют открыть на период зимнего сезона. В частности, эта мера может коснуться Бали, согласно данным Всемирной туристической организации ООН.
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