В АТОР рассказали о возможности переноса турпутевок в Санкт-Петербург

17:42
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал Москве 24 о том, что введенные в Санкт-Петербурге ограничения на период новогодних праздников оказались ударом по туристам, а не по туроператорам. При этом, по его словам, сейчас решается вопрос возможности переноса питерских путевок на другие даты.
"Это удар по туристам, а не по туроператорам, потому что туристы, пусть и не в таких больших объемах, как годом ранее, бронировали путешествия в Санкт-Петербург на Новый год. С учетом закрытых музеев, ресторанов, невозможности проводить автобусные экскурсии – в этой ситуации туристы, конечно, хотят аннулировать такие путешествия. Сейчас решается вопрос о возможности переносов таких турпутевок, он еще не утвержден, этот вопрос", – заявил Горин.
По словам вице-президента АТОР, еще до решения вопроса о переносе туров в Санкт-Петербург, у туристов остается возможность перенести свои путевки на другие направления. Многие этой возможностью уже воспользовались.
"Туристам в такой ситуации туркомпании предлагают альтернативные направления. В первую очередь, это любые открытые направления, а практически все остальные направления по России открыты. Если смотреть, куда перебронируются туры, то это Казань, Бурятия, Краснодарский край, Калининград, Карелия, Вологда, Ленинградская область в том числе. То есть альтернатива есть", – отметил Горин.
Однако он указал одну деталь, которая пока усложняет возможность переноса туров по срокам или на другие направления. "Многие путевки были куплены с невозвратными тарифами по авиабилетам. Поэтому мы ждем пояснений или каких-то корректировок правил возврата. После проведения консультаций, думаю, мы сможем говорить о корректировках в этом вопросе", – заключил вице-президент АТОР.
Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.
После этого СМИ сообщили о массовой отмене туров в Санкт-Петербург со ссылкой Российский союз туриндустрии.
Также в РСТ сообщили, что границы некоторых стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты до сентября 2021 года. При этом, по словам президента организации Андрея Игнатьева, въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.
При этом власти Санкт-Петербурга готовы смягчить ограничительные меры в случае улучшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
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