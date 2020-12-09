Врач рассказал, что нужно делать туристам перед поездкой в Танзанию

Инфекционист рассказал, что нужно сделать туристам перед поездкой в Танзанию

Россиянам, которые планируют поехать на отдых в Танзанию, необходимо сделать прививку от малярии, сообщил телеканалу Москва 24 врач-инфекционист Дмитрий Еделев.

По его словам, от этого заболевания ежегодно умирает от полутора до трех миллионов человек.

"То есть вероятность заразиться малярией в тропических странах, экзотических странах, а экзотическими странами мы называем все страны, которые находятся недалеко от экватора, очень высока, особенно для туристов. Именно поэтому людям, которые собираются в Африку, собираются в Южную Америку, мы рекомендуем ставить обязательно прививки", – рассказал Еделев.

Ранее сообщалось, что сразу несколько российских туристов, вернувшихся из Танзании и с острова Занзибар, умерли от малярии. Тем не менее туристы, которые уже купили туры, от своих планов, как правило, не отказываются.

"Здесь продаются тесты на малярию, продаются таблетки, которые можно принять, если тест оказался положительным", – рассказала туристка Надежда.

Как ранее рассказала врач-инфекционист Ирина Иванова, перед поездкой на остров Занзибар за несколько месяцев надо вакцинироваться от гепатита А и брюшного тифа. По ее словам, не менее опасна для туристов лихорадка денге, передаваемая комарами.

