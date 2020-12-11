Москва представила свои туристические возможности компаниям Юго-Восточной Азии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туристические возможности столицы России презентовали на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. Мероприятие проходило с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"25 столичных туроператоров и отелей провели более 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В начале роуд-шоу гостям рассказали о достопримечательностях, отелях, гастрономических центрах, общественных пространствах и другой инфраструктуре столицы.
"Иностранным компаниям продемонстрировали туристические проекты с англоязычным контентом. Были презентованы медиаплатформа #Москвастобой и портал Discover Moscow, а также туристический сервис Russpass", – добавили в пресс-службе.
Следующее роуд-шоу для туркомпаний из Индии пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что цикл онлайн-экскурсий по водоемам столицы и области представят на медиаплатформе #Москвастобой.
Первые три из них – "Новый город", "Водоотводный канал" и "Метромосты" – уже доступны. В первом расскажут о столичных набережных, во втором представят "дублер" Москвы-реки, а в третьем покажут станцию метро "Воробьевы горы" и Смоленский метромост.
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