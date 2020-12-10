Приезжающие на Новый год в подмосковные пансионаты должны будут сдать тесты ПЦР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отдыхающие, которые намерены встретить Новый год в пансионатах Подмосковья, должны будут сдать тесты ПЦР на коронавирус, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте, но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата", – сказал губернатор.

Жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, запись будет открыта в этот день для всех 92 пунктов вакцинации.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. Святенко также напомнила, что следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.