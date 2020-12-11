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Транспорт

17:13

"Горнолыжный экспресс" из Москвы в Хибины отменили из-за коронавируса

транспорт

Фото: Агентство "Москва"

Двухэтажный поезд "Горнолыжный экспресс", который компания РЖД планировала запустить между Москвой и Хибинами к новогодним каникулам, отменен из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Что касается "Горнолыжного экспресса", этот экспресс будет отменен. Нам тоже очень жаль, но на период этой ситуации это самое правильное и безопасное для жителей Кировска решение", – передает слова Чибиса РИА Новости.

Также губернатор сообщил, что электричка "Лыжная стрела" из Мурманска в Хибины не будет отменена, однако она будет доступна только для жителей Мурманской области.

Ранее в РЖД объявили о запуске "Горнолыжного экспресса" из Москвы в Хибины. Планировалось, что двухэтажный поезд будет курсировать из Москвы до города Апатиты с 28 декабря по 10 января, доставляя пассажиров на горнолыжные курорты за сутки.

Двухэтажный "Горнолыжный экспресс" запустят из Москвы в Апатиты

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