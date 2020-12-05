Дополнительный поезд Москва – Роза Хутор пустят с 25 декабря по 9 января

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Дополнительные поезда, следующие из Москвы до Розы Хутор, пустят с 25 декабря по 9 января. Об этом сообщается на сайте АО "ФПК".

В сообщении отмечается, что решение о запуске дополнительного поезда было принято в целях развития регионального туризма, а также для удобства граждан, которые планируют в праздничные дни посетить российские курорты.

Поезд №160/159 будет отправляться с Казанского вокзала столицы 25, 27, 29 декабря, а также 5 января. Состав проследует через Адлер. От станции "Роза Хутор" поезд отправится 3, 5, 7 и 9 января. Состав также проследует через Адлер.

Билеты на поезд уже в продаже. Пассажирам доступны купе, СВ и плацкартные вагоны. Приобрести билеты можно в ж/д кассах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении.

Ранее стало известно, что РЖД запускают "Горнолыжный экспресс" из Москвы в Хибины. Двухэтажный поезд будет курсировать из Москвы до города Апатиты с 28 декабря по 10 января.