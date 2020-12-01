Туроператоры раскрыли стоимость новогоднего отдыха на Мальдивах

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Herder
Недорогих туров на новогодние праздники на Мальдивские острова в продаже почти не осталось, в этом году россияне стали лидерами по числу туристов на тропическом курорте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, еще в конце ноября стоимость новогодних туров на Мальдивы были даже ниже прошлогодних, но к настоящему моменту туристы разобрали все бюджетные предложения. Сейчас цена двухнедельных каникул на Мальдивах начинается от 450 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в четырехзвездочном отеле. Стоимость отдыха в пятизвездочной гостинице составит около 630 тысяч рублей.
В 2020 году на Мальдивах отмечается российский бум: россияне стали лидерами среди приехавших на острова туристов. По официальной статистике Мальдивской Республики, с 1 по 15 ноября на Мальдивы прибыли 16 159 туристов, из которых 4 001 прилетел из РФ.
Эксперты отмечают, что такой спрос обеспечен состоятельными туристами, которые держат сбережения в иностранной валюте и в связи с этим не испытали на себе последствий кризиса.
Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip попытался выяснить, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года. Большинство участников опроса ответили, что предпочитают отмечать праздник дома. За это высказались 54%. Причем 30% из них собираются с родными, а 13% выезжают на дачу или в загородный дом.
Российские туристы вышли на первое место по численности на Мальдивах
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