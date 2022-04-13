Минздрав РФ планирует создать систему интернет-бронирования в сфере медтуризма

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Минздрав России планирует создать систему интернет-бронирования в сфере медицинского туризма, чтобы облегчить пациентам процесс выбора услуги в медучреждениях. Об этом рассказал замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства Андрей Гайдеров.



По его словам, систему планируется создать по аналогии с западными платформами.

"Немного анонсируя, [это] создание некого прообраза медицинского Booking в России. Потому что, чтобы найти определенную услугу, клиенту необходимо пройти свой клиентский путь. Наша задача создать элементы информационной системы, которая бы облегчала этот процесс", – приводит слова Гайдерова ТАСС.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Турции разрешило проведение вакцинации от COVID-19 иностранным туристам. В ряде государственных медицинских учреждений иностранцы могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию можно пройти без предварительной записи, с собой необходимо иметь только загранпаспорт.

Сведения о вакцинации вносят в государственную информационную систему eNabiz после первого укола, также выдается бумажный и цифровой сертификаты.