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туризм

22 февраля, 18:23

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Туристы открыли Армению в качестве вакцинного пропуска в Европу

Бустер и дегустации. Россияне стали чаще ездить в Армению ради прививок
туризм

Туристические операторы зафиксировали рост популярности Армении в последние месяцы на фоне развивающегося медицинского туризма. Многие путешественники едут в эту страну на выходные ради бустера иностранной вакциной Moderna. Рассказываем, как получить сертификат о вакцинации для путешествий по Европе.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост популярности

Популярность Армении у российских туристов значительно выросла за последние месяцы, свидетельствуют туроператоры. Отчасти в отрасли связывают это с тем, что в конце октября Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Армении. Граждане России также могут привиться в этой стране.

В январе страна находилась на втором месте по авиабронированиям с долей заказов 19,6%, уступая место Турции (20,1%). В феврале же Армения заняла первое место, по данному направлению в период с 1 по 20 февраля было оформлено 22,6% авиазаказов. И так как еще не конец месяца, в течение следующей недели бронирований может стать еще больше.
Елена Шелехова
руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

В пресс-службе "Яндекс Путешествий" зафиксировали рост поисков авиабилетов в Армению сразу после объявления информации о присоединении страны к системе цифровых сертификатов ЕС, так называемых EU Digital COVID Certificate (EUDCC). Правда, в компании отметили, что рост на тот момент был небольшим, в рамках сезонных колебаний.

"По сравнению с 2019 годом популярность Армении выросла. Но это скорее связано с тем, что по сравнению с 2019 годом общее число доступных направлений уменьшилось, поэтому поток туристов перераспределился", – добавили в пресс-службе "Яндекс Путешествий".

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Как получить бустер

С 11 февраля туристам разрешили ставить бустерную прививку американской вакцины Moderna в Ереване. А это значит, что приезжать за повторным уколом спустя несколько недель больше не придется. Раньше путешественникам ставили только двухкомпонентный препарат. Бустер Moderna делают привитым "Спутником V", однако с момента последнего укола должно пройти не менее трех месяцев.

После бустера выдают европейский цифровой сертификат о вакцинации, который будет действителен в течение девяти месяцев и позволит путешествовать в страны Евросоюза. В то же время некоторые европейские государства сократили срок действия сертификата.

Сама вакцинация проводится бесплатно, а предварительная запись не требуется. Поставить вакцину туристам можно в нескольких пунктах. Одним из наиболее востребованных считается торговый центр "Россия молл" на проспекте Тиграна Меца.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому въехать в страну возможно по российскому паспорту. Также россиянам понадобится предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до поездки. Вместо ПЦР-теста подойдет сертификат о вакцинации любой российской вакциной. Важно, чтобы второй компонент препарата ввели как минимум за 14 дней до вылета. В случае однокомпонентной вакцины должно пройти более 28 дней с момента укола.

Туристы могут распечатать подтверждение ПЦР-теста или сертификата о вакцинации или показать код в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Фото: depositphotos/mikle15

Секрет успеха

"На ближайшие даты билеты из Москвы до Еревана и обратно обойдутся в 16–17 тысяч рублей. Ближе к середине марта есть более дешевые билеты – за 14–15 тысяч рублей. Долететь можно до Гюмри: на ближайшие даты билеты в обе стороны также стоят от 16–17 тысяч рублей на человека, ближе к середине марта пока есть за 11–12 тысяч рублей на человека", – рассказали в "Яндекс Путешествиях".

По данным OneTwoTrip, средняя стоимость билета в Армению с вылетом в январе составляла 5 300 рублей в одну сторону на человека, в феврале – 5 600 рублей. В марте цена падает до 4 900 рублей, а в апреле возвращается на уровень 5 500 рублей. Билет с вылетом в мае стоит в среднем 5 200 рублей.

Хороший отель на выходные в Ереване обойдется от 3–4 тысяч рублей, но можно найти варианты и дешевле.

Возросшая популярность Армении вызвана тем, что местные власти лояльно относятся к тому, чтобы ставить прививки от COVID-19 иностранным гражданам, рассказала Москве 24 основатель туристического агентства Полина Гербер.

В мире не так много стран, где иностранцам можно поставить бустер вакцинами, которые открывают возможность путешествовать по Европе. Можно сделать прививку Moderna в Дубае, но такая поездка обойдется дороже, чем в Армению.
Полина Гербер
основатель туристического агентства

По словам эксперта, раньше Армения не входила в число наиболее популярных направлений у российских туристов. Однако с появлением возможности совместить прививку бустером и просмотр достопримечательностей, а также дегустацию местной кухни привлекательность этого направления значительно повысилась, уточняет Гербер.

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