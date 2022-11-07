Создателям НКО, призывающих к отказу от гражданского долга, грозит до 6 лет колонии

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Создание некоммерческой организации, деятельность которых связана с призывами к отказу от исполнения гражданских обязанностей, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы сроком до 6 лет. Это следует из поправок к законопроекту об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, за участие в такой НКО может грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 400 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до четырех лет.

Ранее депутаты Госдумы сообщили о своем намерении внести законопроект с поправками в Уголовный кодекс России, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. За отказ от мобилизации предложили штрафовать на суммы от 200 до 500 тысяч рублей, а также лишать свободы на пять лет.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что, несмотря на завершение мобилизации, военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников для несения службы в зоне СВО.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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