25 ноября, 18:40Политика
Минюст включил ООО "Город без преград" в список иноагентов
Фото: depositphotos/zhuravlevab
Общество с ограниченной ответственностью "Город без преград" попало в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
По данным министерства, организацию учредил социолог Искандер Ясавеев, который ранее также был включен в список иноагентов.
Минюст отметил, что речь идет о добросовестном выполнении Ясавеевым требований закона для иноагентов, который направлен на повышение прозрачности их деятельности.
Ранее в список физлиц-иноагентов попали журналистка Ирина Шихман, рэпер Noize MC и блогер Михаил Светов. В список внесли оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, основателя интернет-ресурса "Диссернет" Андрея Заякина, а также журналистов Олимпиаду Усанову, Руслана Карпука, Дмитрия Колезева и Ирека Биккинина.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!