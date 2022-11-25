Минюст включил ООО "Город без преград" в список иноагентов

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Общество с ограниченной ответственностью "Город без преград" попало в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По данным министерства, организацию учредил социолог Искандер Ясавеев, который ранее также был включен в список иноагентов.

Минюст отметил, что речь идет о добросовестном выполнении Ясавеевым требований закона для иноагентов, который направлен на повышение прозрачности их деятельности.

Ранее в список физлиц-иноагентов попали журналистка Ирина Шихман, рэпер Noize MC и блогер Михаил Светов. В список внесли оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, основателя интернет-ресурса "Диссернет" Андрея Заякина, а также журналистов Олимпиаду Усанову, Руслана Карпука, Дмитрия Колезева и Ирека Биккинина.



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