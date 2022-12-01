Минюст РФ начнет публиковать персональные данные иноагентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение кабмина, по которому Минюст начнет публиковать персональные данные физических лиц, получивших статус иностранных агентов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь в реестре иноагентов будут указаны их ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС, а также

основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

В сведениях о юридических лицах-иноагентах будут упомянуты ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр.

Среди персональных данных иноагентов, действующих без образования юрлица, и иных объединений лиц будет полное наименование организации, ее адрес и ФИО участников.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин заявил РБК, что считает публикацию личных данных человека в открытых источниках без его согласия нарушением неприкосновенности частной жизни, которую гарантирует Конституция РФ.

По его мнению, вступившая в силу норма противоречит принципу равенства всех перед законом.

При этом старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский напомнил, что деятельность иноагентов публичная и политическая, а Конституция защищает личные данных в разрезе частной жизни лиц.

Также с 1 декабря в России появился единый реестр иноагентов вместо действующих ранее четырех списков: НКО, СМИ, физических лиц и незарегистрированных объединений. Изменение заработало в рамка закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

По нему же, чтобы быть признанным иноагентом, будет необязательно получать финансирование из какого-либо зарубежного источника. В реестр можно будет попасть в том числе за поддержку из-за рубежа либо нахождение под иностранным влиянием.

С этого дня в силу вступили новые правила маркировки для размещения материалов от иноагентов. Такое указание в звуковом виде должно длиться не менее 15 секунд и демонстрироваться в начале трансляции аудиовизуального материала.

Ранее Владимира Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства. Как отмечали в Фонде защиты национального исторического наследия, быть гражданином РФ значит быть патриотом, уважать культуру своего государства и соблюдать ее законы.

Однако многие иноагенты, как уточнялось, имея российское гражданство, своей деятельностью создают лишь угрозу безопасности стране и ее гражданам.



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