Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства

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Фонд защиты национального исторического наследия призывает лишать российского гражданства лиц со статусом иностранного агента. Письмо с соответствующей инициативой глава фонда Александр Карабанов направил Владимиру Путину, сообщает Общественная служба новостей.

По мнению Карабанова, быть гражданином России значит быть патриотом Родины, уважать культуру своей страны, соблюдать ее законы, любить и защищать ее. При этом, как он подчеркнул, многие иноагенты, имея российское гражданство, своей деятельностью создают лишь угрозу безопасности стране и ее гражданам.

Глава фонда добавил, что действующее законодательство РФ не ограничивает указанную незаконную деятельность, а лица, имеющие статус иностранных агентов, не несут никакой ответственности, что, по его мнению, является правовой и социальной несправедливостью.

Карабанов напомнил, что, согласно законодательству, иноагент – это физическое или юридическое лицо, которое финансируется иностранным государством для ведения деятельности против России.

"То есть это фактически враг, который находится внутри страны. Он обладает паспортом гражданина РФ, при этом, в соответствии с Конституцией РФ, получает право избираться в государственные органы, социальные льготы, пособия и так далее – это входит в прямой резонанс! Человек, финансируемый другим государством, который работает против России, еще и пользуется всеми правами и благами", – пояснил он.

Он призвал загнать иноагентов в максимально жестокие рамки, чтобы минимизировать ущерб, который они причиняют государству и обществу.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству. Этот документ стал развитием закона об иностранных агентах.

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