Генпрокуратура признала издание "Медуза" нежелательной организацией

Фото: Агентство "Москва"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной компанию Medusa Project, которой принадлежит издание "Медуза", включенное в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов <...> принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project, Латвийская Республика", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность компании угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении в настоящее время передана в Минюст РФ для включения "Медузы" в перечень нежелательных организаций.

Ранее стало известно, что "Медуза" лишилась 40% российской аудитории после блокировки ее сайта в марте 2022 года. Кроме того, издание потеряло порядка 80% рекламной выручки после признания СМИ-иноагентом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!