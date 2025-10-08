RT: у иноагента Покровского нашли дом с бомбоубежищем в Подмосковье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/max_pokrovskiy (Максим Покровский признан иноагентом в РФ)

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) мог быть владельцем дома с бомбоубежищем в Рузском районе Подмосковья, который позже переоформил на свою супругу. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что участок на территории бывшей военной части был приобретен Покровским в 2002 году. По информации издания, о загородном доме музыкант рассказывал в 2018 году, а в 2024 году владелец участка сменился на основании брачного договора.

По данным СМИ, Покровский переоформил на жену и квартиру в Москве, площадь которой составляет 110 квадратных метров, а стоимость – 25,7 миллиона рублей.

Эти действия могут быть попыткой музыканта вывести недвижимость из-под действия закона об иноагентах, считают эксперты.

Покровского включили в реестр иноагентов в марте 2023 года. В качестве причины был указан тот факт, что артист выступал в поддержку Украины, собирал для этой страны деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

