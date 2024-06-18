"Ветераны России" предложили проверить певицу Ротару и изъять ее особняк в Ялте

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Движение "Ветераны России" направило генпрокурору РФ Игорю Краснову официальное обращение с просьбой проверить певицу Софию Ротару на финансирование ВСУ, а также выяснить, на каком основании она приобрела особняк в Ялте, изъять и национализировать его. Об этом сообщил председатель организации Ильдар Резяпов.

"В первую очередь мы предусматриваем этот вариант для санатория и реабилитации эсвэошников. Мы считаем, что на южном побережье надо больше расширять возможность реабилитации наших ребят после боевых действий", – приводит слова Резяпова телеканал "360".

Резяпов отметил, что вопрос изъятия недвижимости певицы нужно решать в правовом поле, поскольку она всю жизнь прожила в РФ и СССР. В последнее время певица, считает он,"пропала с горизонта".

Общественник отметил, что Ротару принадлежит бывшая больница Роффе, построенная в Ялте в XIX веке. Артистка получила ее во владение в 1996 году за 1 000 гривен.

Ранее оно принадлежало горсовету, а потом было продано на товарной бирже, будучи национальным и культурным достоянием. Резяпов задался вопросом, можно ли было тогда выставлять здание на продажу.

Сейчас здание закрыто, на нем висят замки. За объектом присматривает управляющая компания.

Ранее МВД РФ возбудило уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом). Сотрудники правоохранительных органов выявили в ее действиях признаки оправдания терроризма. Проверка была организована после обращения депутата Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрея Альшевских.

