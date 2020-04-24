Москву не будут украшать к 1 Мая из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году столицу не станут украшать к 1 Мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая", – сообщил Бирюков.

По словам заммэра, не будут транслироваться поздравительные ролики и праздничные видеооткрытки на медиафасадах и цифровых билбордах Москвы.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим", – добавил он.

С 15 апреля для поездок на любом транспорте по Москве и Московской области нужен цифровой пропуск. Разрешения на передвижение оформляют бесплатно, проверять их будут автоматически.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.