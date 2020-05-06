Столицу подготовят к зиме до 1 сентября – Бирюков

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Подготовка инженерных систем в городе к работе в следующий зимний период затруднена, но ее окончат до 1 сентября, сообщил заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Осложняется подготовка периодом распространения коронавируса, поэтому в некоторых местах приходится ограничивать работы. Но в основном мы работаем на магистралях на данном этапе, на станциях, и эта работа будет продолжена. С учетом ситуации, которая сложилась, город будет подготовлен к работе в осенне-зимний период примерно до 1 сентября", – заявил Бирюков.

Он добавил, что с 7 мая в столице начнется отключение отопления. Его выключают, как только среднесуточная температура перестает опускаться ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти суток.

Известно, что коммунальные службы подготовят к зимнему периоду 13 ТЭЦ, порядка 140 районных, квартальных небольших тепловых станций.

Ранее Бирюков сообщил, что в этом году перенесено начало отключения горячей воды в Москве. Процедура стартует с 1 июня – на месяц позже обычного.