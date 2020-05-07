В Москве не будут отключать горячую воду до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отключение горячей воды в столице не планируется до 1 июля, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции. Конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку жилищного фонда к зиме", – отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что с 12 мая в общественном транспорте Москвы будет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранится.

Также мэр сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2–2,5% населения – около 300 тысяч человек.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.