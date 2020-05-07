В Москве заразились коронавирусом около 300 тысяч человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2–2,5% населения – около 300 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что мы выявили больных так много, – это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч", – пояснил мэр.

Он отметил, что в общественном транспорте будет обязательным ношение масок и перчаток. Собянин подчеркнул, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения "масочного" режима.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев – это на 6,8% больше, чем днем ранее. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций.

На третьем начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Глава Москвы считает, что говорить о снятии ограничений в городе пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Собянин заключил, что режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.