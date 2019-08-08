Тепленькая пошла: где вымыться в Москве, если отключили воду

Плановое отключение горячей воды, конечно, не вызывает эйфории, но сомневаться в его необходимости не приходится никому. Проверенные временем способы остаться чистым на протяжении двух недель – тазы, кастрюли и походы в гости. Москва 24 рассказывает, где еще можно вымыться – и получить бонусом новые впечатления.

Исторический душ в ГУМе



В центре столицы, в подвале, пожалуй, главного универмага, находится душ. За 1 000 рублей можно плескаться в воде целый час, любуясь историческим интерьером. В стоимость душа входят одноразовый халат и тапочки, также посетителям предоставляют три полотенца и фен. Душ работает до 21:00, необходима предварительная запись по телефону справочной.

Фото: Москва 24

Душ в Парке Горького

В главном парке столицы можно вымыться с комфортом и практически бесплатно. В партерной части парка расположен спортивный центр, где, во-первых, найдутся инвентарь и площадки для волейбола, бадминтона, гандбола, а во-вторых – удобные раздевалки и душ. Если спорт не входит в планы, можно арендовать шкафчик для одежды за 100 рублей в час, еще столько же оставить в качестве залога – и, вооружившись мочалкой, шампунем и гелем для душа (это необходимо принести с собой), вдоволь намыться. Спортивный центр работает с 10:00 до 22:00.

Аэропорт Шереметьево

В аэропорту Шереметьево душевые есть в общей и в "чистой" зоне (для пассажиров), а также в бизнес- и VIP-залах. Если вы никуда не летите и нужно просто вымыться, то вам в Терминал В. На первом этаже левого крыла за 425 рублей вы получите доступ к горячей воде на 30 минут, одноразовое полотенце, мыло, гель. Услуга доступна с 8:00 до 20:00. Бесплатный душ есть в зоне для транзитных пассажиров Терминала F. В зоне капсульного отеля Терминала D душ работает круглосуточно. В стоимость входит пользование душевой кабиной, полотенце, гель-шампунь и мыло.

В аэропорту Внуково могут вымыться те, кто уже зарегистрировался на рейс. Душ находится в зоне Priority Pass на третьем этаже. Аэропорт Домодедово также позволяет воспользоваться душем пассажирам в бизнес-залах.

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Вокзалы

В залах повышенной комфортности Ленинградского и Курского вокзалов поход в душ стоит 500 рублей. За эти деньги удастся помыться с комфортом в любое время дня и ночи. Время принятия душа ограничено – на все про все дадут 30 минут. Одноразовый зубной набор, мыло, шампунь, гель и полотенце входят в стоимость.

При Киевском, Казанском, Павелецком, Белорусском, Ленинградском и Казанском вокзалах существует гостиница, где можно принять душ без брони номера. Услуга стоит 300 рублей – если прийти со своим набором принадлежностей, 450 – если полотенце, тапочки, шампунь и мыло взять на ресепшен. Плескаться можно 45 минут, душ работает круглосуточно.

Хостел или отель

Демократично вымыться можно в любом хостеле: достаточно оплатить сутки проживания. Плюс этого варианта – хостелы есть в любом районе столицы, не придется ехать в центр и, конечно, низкая цена. Дешевле всего оплатить койку в комнате с самым большим количеством кроватей (в отдаленных от центра районах возможно найти предложения за 350–400 рублей) и, не оставаясь жить, воспользоваться душем.

Отель обойдется дороже, но и уровень комфорта и сервиса будет значительно выше. Так отключение горячей воды станет отличным поводом побаловать себя, например, в выходные, расслабиться и устроить себе мини-праздник с завтраком в номер, отсутствием забот, а главное, теплым душем или в горячей ванне с пеной.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Баня или сауна

Еще один способ совместить приятное с полезным – попариться в бане. Русская, финская, турецкая или все сразу? Неважно, главное – душ есть везде. Приличную парную можно найти в каждом округе столицы, цены зависят от дня недели и времени суток, дополнительных услуг. Легендарные двухсотлетние Сандуны (от 1 800 за два часа), более сдержанные краснопресненские или сохранившие старую печь селезневские – возможно, отключению горячей воды будет повод сказать "спасибо". А вот посмотреть ту самую баню из "Иронии судьбы" не удастся, потому что знаменитую сцену снимали… на "Мосфильме"!

Фитнес-клуб

Если есть абонемент в фитнес-клуб, мысль принять душ там, скорее всего, приходит в голову первой. Если нет, может быть, это повод задуматься о его приобретении? Минус может быть только один: если клуб находится совсем рядом с домом, то воду и там, вероятно, отключат в одно время. То же самое касается студий танцев и йоги. Но никто не мешает приобрести абонемент на разовое занятие куда бы то ни было – и после воспользоваться душем.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бассейн

Поплавать и принять душ можно, оплатив разовое посещение любого бассейна. Сеанс в открытом бассейне "Чайка" обойдется в 1 600 рублей (льготным категориям дешевле), разовый заплыв в бассейне спортшколы "Битца" утром в будни обойдется в 220 рублей (вечером или в выходные чуть дороже), в "Динамо" можно поплавать за 450–500 рублей, а в комплексе ЦСКА – за 1 000 рублей (в стоимость входит и посещение тренажерного зала), спортивно-технический центр МЭИ возьмет 300 рублей. Стоит уточнить, необходима ли справка от терапевта в выбранный бассейн.