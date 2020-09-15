Психолог назвал причины неуверенности россиян в себе

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Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что состоявшиеся и успешные люди могут сталкиваться с болезненной неуверенностью в себе, которая называется синдромом самозванца.

В интервью радио Sputnik эксперт заявил, что такое ощущение возникает на фоне того, что люди начинают недооценивать свои успехи и приписывают их удачному стечению обстоятельств.

"В основе синдрома самозванца ‒ страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит, какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее", – рассказал Ключников.

По словам специалиста, важно разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот неуверенность, когда человек не уважает себя.

Психолог посоветовал вести дневник и фиксировать достижения, отделяя реальные успехи от мнения других людей. Такой способ принятия ситуации позволит добавить себе уверенности. Можно также обратиться к психологу.

В начале сентября стали известны результаты исследования, которое показало, что жители Москвы чаще других в РФ обращаются к психологам. Услуги этих специалистов также востребованы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

