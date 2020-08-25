Россияне рассказали о своем отношении к путешествиям в одиночку

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Большинство россиян любят проводить отпуск вместе со своей второй половинкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
В опросе приняли участие три тысячи пользователей сервиса. В результате 70% россиян заявили, что не хотели быть проводить свой отпуск в одиночку. При этом 62% опрошенных отметили, что хотя бы один раз отправлялись в путешествие без компании, из них 50% участников положительно оценили такой опыт.
На отдыхе большинство пар бронируют номер с двуспальной кроватью, с отдельными кроватями выбирают не более 15% респондентов. Чуть более половины опрошенных (54%) также заявили, что на отдыхе время проводят вместе, при этом остальные отдыхают в основном порознь.
Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами. В ходе опроса половина россиян заявили, что равнодушно отнеслись к возобновлению авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Около 24% респондентов обрадовались открытию границ, 26% россиян высказали по этому поводу свое негодование.
Аналитики рассказали, что свое желание полететь в Турцию в августе выразили 7,4% респондентов. Около 7% россиян пока не определились, как проведут свой отпуск, и почти 80% отказались от поездки в эту страну. В Великобританию выразили готовность купить билеты 6% опрошенных, еще 5% россиян сомневаются, что проведут там свой отпуск.
В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
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