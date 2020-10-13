Вирусолог назвал сроки выхода России на пик по числу случаев COVID-19

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Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Анатолий Альштейн в интервью ТАСС рассказал, когда Россия достигнет пика по числу новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению специалиста, рост числа случаев коронавируса свидетельствует о скором достижении пика.

"Скоро мы можем выйти на пиковые значения <...> – через несколько недель", – предположил Альштейн.

Вирусолог отметил, что показатели будут зависеть от того, как граждане станут соблюдать противоэпидемические меры.

"Если не будут соблюдать, это может тянуться и тянуться", – пояснил эксперт.

По последним данным, в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 3 564 человек.

В России за сутки выявили еще 13 592 новых случая COVID-19

В столице за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19. У всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.