Вирусолог назвал сроки выхода России на пик по числу случаев COVID-19

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Анатолий Альштейн в интервью ТАСС рассказал, когда Россия достигнет пика по числу новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
По мнению специалиста, рост числа случаев коронавируса свидетельствует о скором достижении пика.
"Скоро мы можем выйти на пиковые значения <...> – через несколько недель", – предположил Альштейн.
Вирусолог отметил, что показатели будут зависеть от того, как граждане станут соблюдать противоэпидемические меры.
"Если не будут соблюдать, это может тянуться и тянуться", – пояснил эксперт.
По последним данным, в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 3 564 человек.
В России за сутки выявили еще 13 592 новых случая COVID-19
В столице за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19. У всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.
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