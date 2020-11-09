Столичные бизнесмены запустили в соцсетях противовирусный флешмоб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В социальных сетях под хештегом #наденьужеэтумаску проходит противовирусный флешмоб, инициаторами которого стали столичные предприниматели при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Целью акции является привлечение внимания общества к необходимости использовать маски и перчатки при посещении различных заведений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Акция стартовала 5 ноября. В ведомстве помогли в решении организационных вопросов флешмоба, а также запустили специальный лендинг для представителей бизнеса. Страница содержит информацию об акции, а также шаблоны объявлений о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Каждый предприниматель может их распечатать и использовать у себя в заведении.

Руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что охват акции составил уже более 20 миллионов человек со всей России за четыре дня.

"Любой может присоединиться к акции, сделав свое фото в маске и разместив его с хештегом акции. Инициативу поддержали представители предприятий в 70 регионах России", – добавил Фурсин.

Автором идеи является общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Ее идею в первый же день поддержали более 800 рестораторов, 400 представителей фитнеса, 800 салонов красоты, а также свыше 100 галерей, театров и музеев Москвы.

Ранее сообщалось, что для малого и среднего бизнеса власти Москвы за текущий год провели свыше 85 тысяч консультаций. Их проводили сотрудники ГБУ "Малый бизнес Москвы". Сообщалось, что чаще всего предприниматели интересовались программами поддержки бизнеса, в том числе финансовыми и образовательными.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего в 2020 году провели свыше 900 мероприятий для предпринимателей. В них приняли участие более 38 тысяч человек.

