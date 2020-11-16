Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 900 рестораторов России присоединились к флешмобу #наденьужеэтумаску. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Акция стартовала 5 ноября в социальных сетях. Предприниматели размещают в соцсетях обращения к клиентам, в которых просят использовать средства индивидуальной защиты при посещении заведений.
По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, москвичи также стали более внимательно относиться к вопросу соблюдения дистанции и ношения масок. Он уточнил, что многие заведения Москвы стали предлагать посетителям информационные материалы о важности соблюдения санитарных правил.
"Это напоминает о важности ношения масок и перчаток как сотрудникам, так и посетителям, и позволяет защитить их от заражения коронавирусной инфекцией", – поделился Данчиков.
Ранее сообщалось, что более 30 посетителей торговых центров Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Эксперты проводили рейды в "Метрополисе", "Галерее Аэропорт" и "XL".
Кроме того, почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима зафиксировали в торговых центрах ЦАО. Специалисты провели рейды в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга" и "Европа".
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