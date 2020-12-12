Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию "Огни Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онлайн-экскурсию "Огни Москвы" могут посмотреть горожане на YouTube-канале комплекса городского хозяйства столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие посвящено 290-летию наружного освещения города. Экскурсию провела директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова.

Зрители смогут познакомиться с историей появления уличных светильников, а также узнать о современном их использовании. Москвичам также расскажут, зачем фонарные столбы красили в белый, почему Гоголь избегал фонарей и другие интересные факты по теме.

Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря. Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий – начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.

Также стало известно, что музыкальный флешмоб "Валенки" запустил столичный музей Победы в социальных сетях. Для участия в акции необходимо записать видео хронометражем не более минуты на одноименную песню и выложить в соцсетях "ВКонтакте", Instagram до 28 декабря. В соцсетях необходимо указать хештеги #ВаленкиФлешмоб, #МузейПобеды, #СтранаПоет.

