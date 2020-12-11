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Культура

17:26

Прием работ на конкурс имени Шмелева "Лето Господне" продлится до конца декабря

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием работ на Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Шмелева "Лето Господне" продлится до конца декабря. Мероприятие проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года.

В мероприятии могут поучаствовать учащиеся любых средних, средних специальных образовательных учреждений, а также воспитанники учреждений дополнительного образования, в том числе и воскресных школ, не достигшие 18-летнего возраста. Участниками конкурса могут стать ребята их стран СНГ и дальнего зарубежья.

В нынешнем сезоне основной темой конкурса стало 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Кроме того, до 31 марта продолжается прием заявок на участие в Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Премия учреждена для поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.

Ранее в Москве были объявлены лауреаты литературной премии "Большая книга". Первое место занял автор Александр Иличевский с произведением "Чертеж Ньютона".

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