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20:05

Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы "Крылья аиста"

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы "Крылья аиста". Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства города.

"За особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве присудить премии Москвы 2020 года "Крылья аиста", – следует из указа градоначальника.

Премии планируется присуждать в трех номинациях, среди которых "Лучшая семья года", "Лучшая организация года", а также "Персона года".

Ранее Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2020 году. Премия за выдающиеся достижения в исполнительном искусстве присуждена актеру и режиссеру Театра мимики и жеста Роберту Фомину.

Кроме того, Собянин вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям. На церемонии глава города поздравил женщин с Днем матери.

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