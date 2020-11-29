Собянин поздравил столичную сборную с победой на VI Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сборная Москвы, состоящая из 171 участника, победила в VI Национальном чемпионате "Абилимпикс". Столичная команда завоевала 108 наград, среди которых 70 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей, а также заняла первое место в командном зачете. Об этом в своем Instagram написал Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что данные соревнования позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью проявлять свои способности в различных сферах.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, всего на чемпионате было представлено 77 направлений. Это администрирование баз данных, бисероплетение, дошкольное воспитание, издательское дело, ремонт обуви, ресторанный сервис, сварочные технологии, слесарное дело, столярное дело, социальная работа, художественный дизайн и другое. По всем этим компетенциям москвичи стали лучшими.
Мероприятие проходило в 81 регионе России с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что в этом году формат мероприятия был очно-дистанционный. Участники выполняли задания в индивидуальных классах. При этом им не пришлось выезжать из своих городов. На площадках соблюдались все антиковидные меры. В организации мероприятия были задействованы 200 волонтеров.
Кроме того, за ходом чемпионата следили эксперты из Москвы, среди которых были и работодатели. Многие участники получили приглашения на стажировку или работу. Оценивало участников жюри из 416 экспертов.
"Впервые на соревнованиях выступала Алина Кузнецова из колледжа "Царицыно" и сразу победила в компетенции "Ресторанный сервис". Девушку уже пригласили на практику с дальнейшим трудоустройством", – написал Сергей Собянин. Также приз в специальной номинации "За активное участие в движении" получил победитель и призер трех чемпионатов, москвич Данила Митяков.
Эксперт в компетенции "Фотограф-репортер" Юрий Аверкин подчеркнул, что чемпионат позволяет его участникам чувствовать себя нужными и востребованными.
"За время проведения соревнований я перестал ощущать барьер между участниками чемпионата и другими людьми. Меня вдохновляют искренние слезы радости и счастливые улыбки победителей", – поделился Аверкин.
Ранее Ранее стало известно, что в России упростили правила получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии. Он позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.
В России упростят оформление инвалидности
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