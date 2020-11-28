Гурцкая прокомментировала постановление, упрощающее процедуру оформления инвалидности

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, заслуженная артистка России Диана Гурцкая прокомментировала постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые правила Гурцкая назвала правильным шагом. Также она подчеркнула символичность принятия решения накануне Международного дня инвалидов, 3 декабря.

"Остается только надеяться, что бюрократы на местах не найдут новых зацепок, чтобы усложнить процедуру оформления инвалидности. Общественная палата неоднократно ставила перед правительством необходимость упрощения процедуры оформления инвалидности, и я очень рада, что нас услышали", – отметила глава комиссии.

Ранее стало известно, что в России упростили правила получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии. Он позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

